Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

65,10 EUR 0,00% (23.07.2020, 10:30)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (23.07.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Geschäftsbelebung im Juni - AktienanalyseWegen der Corona-Krise mussten viele Unternehmen ihre Geschäfte schließen - auch die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Auswirkungen seien in der Bilanz deutlich zu sehen. Mit 3,1 Mio. Brillen sei der Absatz im ersten Halbjahr um gut 24 Prozent gesunken, wie die Hamburger auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hätten. Die Erlöse seien um 19,4 Prozent auf 611 Mio. Euro geschrumpft. Allein der Umsatz im April sei um 70 Prozent zurückgegangen. Beim Gewinn vor Steuern erwarte das Management noch mehr als 35 Mio. Euro. Im Vorjahr seien es 127,6 Mio. Euro gewesen. Allerdings habe sich der Absatz laut Fielmann - und das scheine die Börse zu beruhigen - mit der Einführung der Hygienestandards zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern und der damit verbundenen Wiedereröffnung der Niederlassungen ab Mai zunehmend erholt und im Juni bereits über dem Vorjahr gelegen.Angesichts dieser Geschäftsbelebung traue sich die Optikerkette inzwischen sogar eine Prognose für das laufende Jahr zu. Demnach solle der Umsatz mehr als 1,3 Mrd. Euro und der Vorsteuergewinn über 100 Mio. Euro liegen. Das wäre zwar deutlich weniger als im Vorjahr - damals habe Fielmann bei 1,52 Mrd. Euro Umsatz einen Gewinn vor Steuern von 253,8 Mio. Euro erzielt -, einige Analysten würden allerdings vermuten, dass der Konzern etwas zu tief gestapelt haben könnte. (Ausgabe 29/2020)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:65,10 EUR +0,31% (23.07.2020, 10:20)