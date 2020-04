Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

60,25 EUR -0,33% (30.04.2020, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

59,80 EUR -1,56% (30.04.2020, 13:58)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (30.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Der Geschäftsbericht 2019 habe die im Februar veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Die zeitgleich mit dem Geschäftsbericht vorgelegten Zahlen für das erste Quartal 2020 seien gemischt ausgefallen. Während sie umsatzseitig (-4,4% auf 355,3 Mio. Euro) besser, als von dem Analysten befürchtet (330,5 Mio. Euro), ausgefallen seien, seien sie ergebnisseitig (u.a. EBT: -73,7% auf 17,7 Mio. Euro) deutlich hinter seiner Erwartung (26,7 Mio. Euro) zurückgeblieben. Auf einen Ausblick für 2020 habe Fielmann verzichtet. An den Zielen seiner langfristigen Strategie ("Vision 2025") halte Fielmann fest.Der Analyst senke seine Prognosen für 2020 (EPS: 1,09 (alt: 1,86) Euro; DPS: 0,80 (alt: 1,60) Euro) und 2021 (EPS: 2,06 (alt: 2,05) Euro; DPS: 1,60 (alt: 1,80) Euro) mehrheitlich. Die Marktführerschaft in Deutschland, die sehr solide Bilanzstruktur und die steigende Nachfrage u.a. nach margenstarken Gleitsichtbrillen würden für die Fielmann-Aktie sprechen. Zudem dürfte das Unternehmen von der zu erwartenden Marktbereinigung aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie Nachholeffekten profitieren. Dem stünden ein erhöhter Investitionsbedarf, ein anhaltender Kostendruck sowie der erhöhte Konkurrenzdruck in Deutschland gegenüber.Unter Berücksichtigung dessen ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 65,00 (alt: 52,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Fielmann-Aktie. (Analyse vom 30.04.2020)