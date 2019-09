Börsenplätze Fielmann-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

66,95 EUR +0,75% (05.09.2019, 12:10)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

66,90 EUR +0,07% (05.09.2019, 12:28)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (05.09.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Expansion im Ausland geplant - AktienanalyseBei Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) stehen die Zeichen weiter auf Expansion, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In den nächsten Jahren werde man die Märkte in vier weiteren Ländern erschließen, habe die Optikerkette bei der Vorlage des Halbjahresberichts vergangene Woche mitgeteilt. Dabei setze das Unternehmen auch auf Übernahmen. Erst kürzlich habe Fielmann angekündigt, zum 1. September die Mehrheit an dem slowenischen Marktführer Optika Clarus zu übernehmen und sich damit den 14. Markt zu erschließen. Darüber hinaus habe das Unternehmen in den ersten sechs Monaten mehrere Geschäfte in Italien eröffnet und plane in diesem Jahr mindestens vier weitere Neueröffnungen südlich der Alpen.Ansonsten sei dem Geschäftsbericht wenig Neues zu entnehmen gewesen. Die Optikerkette habe bereits Mitte Juli zur Hauptversammlung vorläufige Zahlen vorgelegt. Demnach sei das Vorsteuerergebnis endgültigen Berechnungen zufolge um 10,4 Prozent auf 60,5 Mio. Euro gestiegen, der Gewinn um 8,1 Prozent auf 40,4 Mio. Euro und der Umsatz bei einem unveränderten Brillenabsatz von 2,1 Mio. Stück um 6,9 Prozent auf 386,4 Mio. Euro.Die Prognose für 2019 habe das Unternehmen ebenfalls bereits bestätigt. Zuletzt sei Fielmann dank höherer Investitionen von einem leicht beschleunigten Umsatzwachstum ausgegangen. Das Vorsteuerergebnis solle trotz des guten ersten Halbjahres allerdings lediglich das Vorjahresniveau von rund 251 Mio. Euro erreichen. Grund seien hohe Ausgaben für den vorgesehenen Ausbau des Filialnetzes und Digitalisierung. Fielmann habe sich vorgenommen, 2025 einen Außenumsatz von 2,3 Mrd. Euro (2018: 1,65 Mrd. Euro) zu erreichen. Dafür wolle der Konzern in diesem und im kommenden Jahr mehr als 200 Mio. Euro in die Hand nehmen.Doch nicht alle Analysten würden diesen Optimismus teilen: Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser etwa sehe nach wie vor keinen Grund, die Aktie zu besitzen oder gar zu kaufen. Er gehe davon aus, dass die operative Entwicklung in den kommenden Quartalen zunehmend die Herausforderungen der Optikerkette reflektieren dürfte. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sei der Wettbewerb für Fielmann hart und das Marktwachstum begrenzt, sodass Fielmann international expandieren wolle, so Salis. Dies dürfte wiederum sehr hohe Investitionen erfordern. Er habe daher die Einstufung für Fielmann nach Halbjahreszahlen auf "sell" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Zwar stehe Salis mit dieser pessimistischen Einschätzung alleine da, aufgrund der starken Performance in den vergangenen Monaten könne es aber sicher nicht schaden, etwas vorsichtiger an die Aktie heranzutreten. (Ausgabe 35/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link