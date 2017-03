Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

71,215 EUR -0,94% (17.03.2017, 14:43)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (17.03.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie nähert sich dem 5-Jahres-Hoch - AktienanalyseGerade noch die Kurve bekommen. Der Hamburger Optik-Riese Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) schafft mit viel Weitsicht und einem ordentlichen Schlussspurt im letzten Geschäftsjahr die Wende und verbucht unter dem Strich eine leichte Gewinnsteigerung, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Überschuss habe um 0,5 Millionen Euro auf 171 Millionen Euro zugelegt, nachdem die Geschäftsleitung im dritten Quartal 2016 noch eine Gewinnwarnung ausgegeben habe. Auch der Umsatz habe im vergangenen Geschäftsjahr weiter gesteigert werden können und sei um drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro und damit deutlich stärker als der Gewinn geklettert. Der Grund hierfür seien hohe Investitionen in den Ausbau des Ladennetzes, die das Unternehmen besonders im Ausland vorantreibe. So verstärke Fielmann aktuell seine Präsenz auf dem italienischen Markt und plane Ende März die Eröffnung weiterer Filialen in Vicenza und Verona. Der Marktanteil in Deutschland am gesamten Branchenumsatz habe zuletzt bei 22,5 Prozent gelegen.Der Aktienkurs befindet sich nach dem Einbruch im Oktober vergangenen Jahres weiter auf Weg nach oben und nähert sich wieder dem 5-Jahres-Hoch, das vor der damaligen Gewinnwarnung im dritten Quartal 2016 erreicht wurde, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 17.03.2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:71,28 EUR -0,59% (17.03.2017, 14:32)