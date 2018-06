Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (29.06.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Jürgen Graf von der LBBW:Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 72 auf 63 EUR.Fielmann habe mit einer überraschenden Gewinnwarnung vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen leicht höheren Absatz von 4,01 Mio. Brillen (plus 1% yoy) erzielt. Der Umsatz habe ebenfalls leicht um 2% auf 711 Mio. EUR erhöht werden können. Das Ergebnis vor Steuern habe mit 116 Mio. EUR allerdings deutlich unter Vorjahr (123,6 Mio. EUR) gelegen. Ursächlich dafür sei ein Anstieg der Personalkosten um etwa 10 Mio. EUR, Investitionen in Digitalisierung (2 Mio. EUR), Investitionen in die Expansion in Italien (2 Mio. EUR) sowie die Währungskursentwicklung des Schweizer Franken (2 Mio. EUR) gewesen. Das Unternehmen erwarte jetzt, dass das Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau liegen werde. Die Zahlen lägen deutlich unter den Markt- wie auch den LBBW-Erwartungen. Graf reduziere daher seine Prognosen für 2018 und 2019.Die Aktie von Fielmann sei eine sehr defensive Anlage, die sich bisher recht stabil und gut entwickelt habe. Das Unternehmen werde nach dem gestrigen Kursverlust mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2018 von rund 30 gehandelt und sei damit immer noch deutlich überdurchschnittlich bewertet. Darin spiegele sich neben der sehr guten Marktpositionierung auch die weit überdurchschnittliche Bilanzstärke wider. Darüber hinaus schütte Fielmann zwischen 85 und ca. 90% seines Ergebnisses in Form der Dividende an die Aktionäre aus. Damit liege die Dividendenrendite aktuell bei rund 3 Prozent, wodurch das Investment eine Alternative zu einer Anleihe darstelle.Auf Basis einer aktualisierten Peer-Group-Bewertung sowie eines DCF-Modells ermittelt Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, auf Grund der gesenkten Prognosen nun einen Fair Value von 63 Euro und stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Fielmann-Aktie weiterhin mit "halten" ein sowei senkt das Kursziel von 72 auf 63 EUR. Größtes Anlagerisiko für die Aktie sei seiner Meinung nach, dass sich der bisherige stetige fundamentale Aufwärtstrend nicht mehr wie in der Vergangenheit fortsetze. Das unerwartet schwache zweite Quartal könnte ein erstes Indiz sein. (Analyse vom 29.06.2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie: