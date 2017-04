Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

71,905 EUR -6,03% (27.04.2017, 13:54)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (27.04.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Oliver Metzger von der Commerzbank:Oliver Metzger, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Das Hamburger Unternehmen habe im Auftaktquartal stark abgeschnitten und beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem im Kernmarkt Deutschland habe die Fielmann AG deutlich zugelegt und dabei u.a. von einer niedrigen Vergleichsbasis und einem günstigen Mengen- und Verkaufspreismix profitiert.Oliver Metzger, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Fielmann-Aktie mit einem Kursziel von 77 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:71,96 EUR -6,08% (27.04.2017, 13:21)