Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

68,50 EUR +2,47% (06.03.2018, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

68,55 EUR +1,63% (06.03.2018, 12:17)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (06.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 02.03.2018 hat Aufsichtsrat Professor Dr. Mark Binz ein Paket von rund 1.525 Fielmann-Aktien zum Kurs von 66,55 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 101.488,75 EUR entspricht.Das Unternehmen hat letztlich vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 mitgeteilt. Fielmann erhöhte den Absatz auf 8,11 Mio. Brillen (Vorjahr: 7,99 Mio. Brillen), dieses bei vier Verkaufstagen weniger als 2016. Der Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer stieg auf 1,61 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,55 Mrd. Euro), der Konzernumsatz auf 1,39 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,34 Mrd. Euro). Das Vorsteuerergebnis wuchs voraussichtlich auf 249 Mio. Euro (Vorjahr: 241,5 Mio. Euro), der Jahresüberschuss auf 173 Mio. Euro (Vorjahr: 171,2 Mio. Euro).Umsatzseitig hat Fielmann die Schätzung verfehlt, so Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, in einer Aktienanalyse vom 23.02.2018. Auch der Dividendenvorschlag für 2017 von 1,80 Euro je Aktie liege unter ihrer Erwartung. Sie hat die Halteempfehlung für den Titel bekräftigt und das Kursziel von 82,00 auf 73,00 Euro reduziert.Börsenplätze Fielmann-Aktie: