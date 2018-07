Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (17.07.2018/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 17.07.2018 hat Dr. Heike Fielmann ein Paket von rund 3.500 Fielmann-Aktien zum Kurs von 57,148 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 200.018,00 EUR entspricht.Volker Bosse, Aktienanalyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse vom 05.07.2018 sein "buy"-Votum mit einem Kursziel von 66,00 Euro bestätigt. Anlass der Studie seien Presseberichte über eine Expansion der überwiegend im Online-Geschäft agierenden Optikerkette Mister Spex. Wegen der geringen Größe von Spex stelle sie für das Geschäft von Fielmann keine nennenswerte Gefahr dar, so der Analyst. Fielmann habe in den zurückliegenden vier Jahrzehnten ein stabiles Geschäftsmodell und eine gute Markenakzeptanz aufgebaut.Börsenplätze Fielmann-Aktie:57,60 EUR +0,17% (17.07.2018, 16:07)