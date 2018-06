Börsenplätze Fielmann-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

61,50 EUR +4,06% (29.06.2018, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

61,30 EUR +0,82% (29.06.2018, 11:43)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (29.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 70 Euro auf 63 Euro.Fielmann habe gestern ergebnisseitig schwache Eckdaten für das H1/2018 präsentiert und erwarte beim EBT einen Rückgang auf etwa 116 (Vj.: 123,6) Mio. Euro. Dies entspreche für das Q2/2018 einem Rückgang auf 54,6 (Vj.: 63,0) Mio. Euro, was damit deutlich unter der Analystenprognose (63,0 Mio. Euro) liege. Beim Umsatz prognostiziere Fielmann für das H1/2018 einen Anstieg von 2,0% y/y auf 711 Mio. Euro. Für das Q2/2018 entspreche dies einem Umsatz von 361,1 (Vj.: 354,8) Mio. Euro und würde damit die Analystenprognose (345,6 Mio. Euro) moderat übertreffen.Ursächlich für die nach Meinung des Analysten enttäuschende Ergebnisentwicklung seien höhere Personalkosten in Deutschland (laut Unternehmensangaben: Anstieg um etwa 10 Mio. Euro) sowie höhere Ausgaben für die Digitalisierung und den Marktauftritt (zusätzliche Ergebnisbelastung: etwa 2 Mio. Euro).Den Ausblick für 2018 (EBT auf dem Vorjahresniveau; Wachstum von Absatz und Konzernumsatz in 2017) habe Fielmann bestätigt. Lusebrink senke seine Erwartungen Prognosen für 2018 (u.a. EBT: 247 (alt: 255) Mio. Euro; EPS: 1,97 (alt: 2,04) Euro) und 2019 (EBT: 256 (Vj.: 265) Mio. Euro; EPS: 2,02 (alt: 2,09) Euro) mehrheitlich.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Fielmann-Aktie. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link