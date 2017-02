Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (24.02.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 69 Euro auf 73 Euro.Die vorläufigen Q4-Eckdaten hätten umsatzseitig (331 (Vj.: 314) Mio. Euro) über der Analystenerwartung (321 Mio. Euro) gelegen. Der Absatz sei auf 2,1 (Vj.: 1,97) Mio. Brillen geklettert. Das EBT sei nach dem enttäuschenden Q3 auf 54 (Vj.: 47) Mio. Euro gestiegen und sei damit besser als erwartet ausgefallen (Analystenerwartung: 50 (Marktkonsens: 48) Mio. Euro). Das Nettoergebnis habe 35 (Vj.: 32; Analystenerwartung: 33) Mio. Euro erreicht. In 2016 sei der Umsatz um 2,9% auf 1,34 (Vj.: 1,30) Mrd. Euro geklettert. Das EBT habe 241 (Vj.: 240) Mio. Euro betragen und damit über der zu den Q3-Zahlen veröffentlichten Guidance gelegen (EBT leicht unter dem Vorjahresniveau). Trotzdem sei die EBT-Entwicklung unterdurchschnittlich ausgefallen (CAGR 2011-2015: +7,0% y/y).Der Dividendenvorschlag für 2016 falle besser als erwartet aus (1,80 (Vj.: 1,75; Analystenerwartung: 1,76) Euro/Aktie). Für 2017 habe Fielmann wie erwartet keinen konkreten Ausblick gegeben. Jedoch zeige sich der Optiker zuversichtlich in 2017 seine Marktanteile auszuweiten (Expansion im In- und Ausland).Börsenplätze Fielmann-Aktie: