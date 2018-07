Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (13.07.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie: Absturz nach schwachen Halbjahreszahlen - AktienanalyseDamit hatte wohl niemand gerechnet: Die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) hat in den ersten sechs Monaten einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses um rund sechs Prozent auf 116 Mio. Euro erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Neben Investitionen in Digitalisierung sowie neue Läden in Italien hätten sich vor allem höhere Personalkosten in der Bilanz niedergeschlagen. Auch beim Umsatz sei der Konzern kaum noch vorangekommen. Dieser sei nach vorläufigen Schätzungen um lediglich zwei Prozent auf 711 Mio. Euro geklettert.Entsprechend heftig sei die Reaktion ausgefallen: Auf Monatssicht sei das Papier von Fielmann um mehr als 15 Prozent in die Tiefe gerauscht. Auch Analysten reagierten enttäuscht: Die Kursziele wurden reihenweise nach unten genommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:57,95 EUR +0,43% (12.07.2018, 17:35)