Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (17.04.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) mit einer Verkaufsempfehlung auf.Der italienisch-amerikanische Autokonzern habe 2018 noch von der Stärke des US-Automarktes profitiert, auf dem er den Großteil seiner Gewinne eingefahren habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der US-Markt habe fünf starke Jahre hinter sich, sollte dieser einbrechen könnte Fiat Chrysler ernstere Probleme bekommen. Möglicherweise stehe der Autokonzern aber auch vor einer Annäherung an den französischen PSA-Konzern, jüngst sei die Partnerschaft mit den Franzosen im Bereich der leichten Nutzfahrzuge verlängert worden. Auch chinesische Autokonzerne könnten Interesse am italienisch-amerikanischen Unternehmen anmelden.Mit Blick auf die große Abhängigkeit vom amerikanischen Automarkt, die nicht überzeugende Produktpalette sowie das unsichere Marktumfeld nimmt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Fiat Chrysler-Aktie mit dem Votum "verkaufen" sowie einem Kursziel von 12,50 Euro auf. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: