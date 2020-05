Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienisch-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) unter die Lupe.Der italienische-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler spreche mit der italienischen Regierung über eine staatlich gestützte neue Kreditlinie. Der angedachte Kreditrahmen von 6,3 Milliarden Euro solle der Finanzierung der Italien-Aktivitäten von FCA dienen und für Zahlungen an rund 10.000 kleine und mittlere Zulieferer in der Branche dienen, wie FCA am Samstag in Turin mitgeteilt habe. Am Freitag habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen darüber berichtet. Die Aktie reagiere zu Wochenbeginn mit Gewinnen.Die neuen Kreditlinien und eine düstere Cashflow-Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal würden in den kommenden Wochen der Aktie wie ein Klotz am Bein hängen. Und noch immer gebe es Differenzen der Manager, was den Kurs nach der Fusion mit PSA angehe. "Bei PSA sollten die Aktionäre wirklich überlegen, ob es in der Corona- und Nach-Corona-Zeit Sinn macht, das italienische Abenteuer mit Fiat Chrysler einzugehen", sehe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen den Zusammenschluss der beiden Automobil-Hersteller nach wie vor skeptisch.Die EU-Kartellbehörden würden bis zum 17. Juni entscheiden, ob die geplante Fusion zwischen Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe über die Bühne gehen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: