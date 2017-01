Tradegate-Aktienkurs Fiat-Aktie:

10,074 EUR +0,26% (10.01.2017, 12:50)



ISIN Fiat-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (10.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Aktienanalyse von Aktienanalyst Stuart Pearson von Exane BNP Paribas:Stuart Pearson, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU), rät aber weiterhin zum Verkauf.Der Aktienanalyst erwarte ein lediglich schwaches Wachstum im Automobilsektor in den Jahren 2017 und 2018. In diesem Umfeld präferiere er Aktien, die langfristig gute Wertsteigerungen bieten würden. Unter denen sehe Pearson eher die Aktien von Volkswagen und BMW als die von Fiat Chrysler oder Peugeot. Seine starke Kursziel-Erhöhung für die Fiat-Aktie begründe der Aktienanalyst damit, dass sich der Einfluss der Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump im laufenden Jahr positiv auf den Bargeldzufluss von Fiat Chrysler auswirken könne.Stuart Pearson, Aktienanalyst von Exane BNP Paribas, hebt in einer aktuellen Fiat-Aktienanalyse das Kursziel von 4,70 auf 7,30 Euro an, bestätigt jedoch das Rating "underperform". (Analyse vom 09.01.2017)Xetra-Aktienkurs Fiat-Aktie:10,045 EUR +0,25% (10.01.2017, 13:28)