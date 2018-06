Tradegate-Aktienkurs Ferratum-Aktie:

Kurzprofil Ferratum Group:



Die finnische Ferratum Group (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS, Ticker-Symbol: FRU), ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,4 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 4,1 Millionen Benutzerkonten (zum 30. Juni 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig. (27.06.2018/ac/a/nw)



Der finnische Finanzdienstleister habe die Investoren heute mit gesenkten Umsatzzielen für das Gesamtjahr geschockt. Die Reaktion der Anleger falle eindeutig aus: Die Ferratum-Aktie sei am Mittwoch in der Spitze um 19% eingebrochen und dabei auf den tiefsten Stand seit rund eineinhalb Jahren gefallen. Die Talfahrt der vergangenen Monate beschleunige sich dadurch dramatisch: Seit dem Allzeithoch von Anfang Januar habe sich der Aktienkurs mittlerweile mehr als halbiert. Ein weiteres Abrutschen in den Bereich des bisherigen Allzeittiefs bei 12,64 Euro könne trotz der zwischenzeitlichen Stabilisierung im Bereich von 16 Euro nicht ausgeschlossen werden. Die Anleger sollten die Ferratum-Aktie meiden, rät Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Ferratum-Aktie:16,36 EUR -15,41% (27.06.2018, 16:01)