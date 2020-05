NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (13.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Der italienische Luxusauto-Hersteller habe zwar vor einigen Tagen zwar zurückrudern müssen. Die Coronavirus-Krise treffe aber Ferrari nicht so hart wie die britische Kultautomarke Aston Martin. Statt der geplanten 4,1 Mrd. Euro für das Gesamtjahr peile Ferrari jetzt einen Umsatz zwischen 3,4 und 3,6 Mrd. Euro an. Das Ergebnis je Aktie werde zwischen 2,40 und 3,10 Euro erwartet. Zuvor habe das Management noch mit einem Ergebnis je Aktie zwischen 3,90 und 3,95 Euro rechnen.Die Börse liebe hohe Gewinnmargen, Alleinstellungsmerkmale und Firmen, die in einer Nische tonnenweise Geld verdienen würden. Rücksetzer der Ferrari-Aktie in den Bereich zwischen 120 und 130 Euro seien Kaufchancen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom, 13.05.2020)