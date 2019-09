London (www.aktiencheck.de) - Das in den USA von der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mögen viele als großen Schritt ansehen, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.In diesem Fall könnte sich Trump sogar über die Entwicklungen freuen. Es könnte also sein, dass die Demokraten einen Fehler gemacht hätten, indem sie der Versuchung nachgegeben hätten, gegen jemanden vorzugehen, den sie so sehr hassen würden, dass sie es kaum verbergen könnten.Sollte es andererseits substanzielle Anschuldigungen gegen Trump geben, wäre es unwahrscheinlich, dass sich unter einem Präsidenten Pence der politische Kurs ändere. Allerdings würde solch ein Ergebnis vermutlich die Demokraten und Elizabeth Warren an den Wahlurnen stärken. (27.09.2019/ac/a/m)