NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

252,07 USD +0,51% (22.09.2021, 22:15)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.FedEx habe gestern nachbörslich die Q1-Zahlen vorgelegt. Was den Chart betreffe, sei der Trend nach unten gerichtet und nachbörslich sei die Aktie noch mal 4% schwächer gewesen. Das Tief vom Anfang Februar im Bereich von 235 USD könnte angetestet werden. Die Zahlen seien nicht besonders gut ausgefallen. FedEx habe 11% unter den Gewinnerwartungen gelegen. Man habe den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Bei der FedEx-Aktie ist also höchste Vorsicht angebracht, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:202,00 EUR -6,05% (22.09.2021, 13:49)