Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

141,64 EUR -2,14% (22.07.2018, 16:02)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

164,52 USD -0,59% (22.07.2018, 15:49)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (22.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx -Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Paketzustellers FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) unter die Lupe.Der US-Konzern FedEx sei überraschend gut durch die Corona-Krise gekommen. Beflügelt durch gute Quartalszahlen habe der Kurs beinahe das Vorkrisenniveau erreicht. Doch die positive Stimmung könnte bald kippen - der Kursverlauf sende negative Signale aus.Die Aktie des Kurier- und Logistikunternehmens stehe vor dem massiven Widerstand von 166 Dollar. Bereits im November und Dezember des Vorjahres sei der Kurs mehrfach an dieser Preismarke abgeprallt. Aus charttechnischer Sicht könnte daher die Aktie in den nächsten Tagen ein Dreifach-Top ausbilden, was in der Regel fallende Kurse zur Folge habe.Komme es zum Rücksetzer, sei das erste Ziel das 78,6%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von Februar bis März bei 150 Dollar. Durchbreche FedEx auch diese Unterstützungslinie, sei mindestens mit einem Einbruch bis zum GD200 bei rund 141 Dollar zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FedEx-Aktie: