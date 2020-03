"Favipiravir" - Hoffnungsvoller Wirkstoff zur Behandlung gegen das Corona-Virus

Im Februar 2020 sei Favipiravir in China nunmehr in einer randomisierten Studie erfolgreich als antivirale Therapie gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 an erkrankten Menschen getestet worden, habe dort als wirksames Virostatitkum gegen COVID-19 für fünf Jahre die Arzneimittelzulassung erhalten und werde dort von der chinesischen Arzneimittelfirma "Hisun Pharmaceutical" produziert. Bereits teilweise in Entwicklung befindliche Impfstoffe gegen COVID-19 dürften nach Expertenmeinungen erst in ca. einem Jahr erhältlich sein, um hierdurch die Menschen vor einer Ansteckung mit dem Virus wirkungsvoll schützen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte jedoch die Weltwirtschaft nachhaltig auf Jahrzehnte geschädigt worden sein.



Als einzige Alternative bis zum Zeitpunkt eines effektiven Impfstoffes kämen also nur wirksame Medikamente in Betracht, um hierdurch die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Wie der Guardian in dem oben verlinkten Zeitungsbericht geschrieben habe, könnte sich die Zulassung des Wirkstoffs in Europa verzögern und wäre abhängig davon, wie schnell die klinische Forschung diesbezüglich voranschreite. Deshalb könnte frühestens im Mai 2020 mit einer Zulassung in Europa gerechnet werden.



Es gibt also Hoffnung für die Welt, so Christoph Klein. (Analyse vom 24.03.2020)



