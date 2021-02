Ein weiterer wesentlicher Baustein der aktuell positiven Stimmungslage sei in den Quartalsergebnissen zum vierten Quartal zu finden. Die US-Berichtssaison sei insgesamt äußerst robust ausgefallen. Obwohl das Q4 durchaus noch Schrammen durch die COVID-19-Krise gehabt habe, sei es "Corporate America" gelungen, den Nettogewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode auf aggregierter Ebene schon zu steigern. Das beflügele die Fantasie, dass in den kommenden beiden Quartalen vor dem Hintergrund der pandemiebedingt niedrigen Vergleichsbasis im letzten Jahr sehr starke Gewinnzuwächse zu erwarten sein würden.



Auch die europäische Berichtssaison laufe sehr gut. Ein Drittel der Unternehmen habe bereits berichtet, wobei mehr als 66% die Gewinn-Konsensschätzungen hääten übertreffen können. Auch diese Woche werde im Lichte weiterer Unternehmensveröffentlichungen stehen. Des Weiteren würden die am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices ebenfalls für die Aktieninvestoren zu den Wochen-Datenhighlights zählen.



Im asiatischen Frühhandel würden heute die Leitindices in Tokio und Seoul kräftig zulegen. In China würden die Börsen wegen der Neujahrsfeierlichkeiten noch geschlossen bleiben. Vorbörslich würden die aktuellen Indikationen auf einen festeren Handelsstart in Europa schließen lassen. In den USA bleibe die Börse aufgrund des Feiertags "President's Day" heute hingegen geschlossen.



Der Ölpreis habe zuletzt den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erreicht. Die Aussicht auf eine Konjunkturerholung sollte die Nachfrageseite stimulieren, gleichzeitig würden die OPEC+-Staaten das Angebot nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG diszipliniert drosseln. Während sich Gold zuletzt durch die steigenden US-Renditen moderat belastet gezeigt habe, habe Bitcoin aufgrund der ansteigenden Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel und Assetklasse zwischenzeitlich mit der USD 50.000-Marke kokettiert, ehe es heute im Frühhandel wieder abwärts gehe. (15.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach wie vor erweist sich der Faktor "Politik" als Unterstützung für die Aktienmärkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Forcierung des geplanten USD 1,9 Bio. schweren Fiskalpakets der Biden-Administration sei hier zuvorderst zu nennen, da damit die Hoffnung auf eine substanzielle Konjunkturerholung unterstützt werde. Solcherart hätten die US-Indices am Freitag erneut Allzeitrekordstände markieren können, wobei Energie- und Finanztitel auf Sektorenseite die Nase vorne gehabt hätten. Das Volatilitätsbarometer VIX sei zudem das erste Mal seit Februar des Vorjahres unter die 20er-Marke gefallen. In Europa nähre die Bestellung Mario Draghis zum neuen Ministerpräsidenten in Italien die Hoffnung, dass es dem krisengebeutelten Land mittels Strukturreformen gelinge, eine ökonomische Renaissance einzuleiten. Zur Randnotiz sei indes das für die Medien zwar interessante, für die Wirtschaftspolitik aber belanglose Scheitern des erneuten Impeachmentverfahrens gegen "Alt"-Präsident Trump verkommen.