Vorurteil 3 - Medikamente auf Grundlage von Cannabis gegen schwere Krankheiten seien noch lange nicht verfügbar



Ganz und gar nicht, denn es gebe bereits eine Reihe von Arzneien, die alle entweder eine pflanzliche oder synthetische Form von Cannabinoiden einsetzen würden. Zum einen das zukunftsweisende Epidiolex das heute sowohl von der FDA als auch von der Europäischen Arzneimittelagentur zur Behandlung von zwei seltenen Formen der Epilepsie bei Kindern (Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut-Syndrom) zugelassen sei. Dieses Medikament sei bahnbrechend gewesen, denn es habe die medizinische Anwendung von Cannabinoiden (insbesondere Cannabidiol oder CBD) validiert. Darüber würden weitere Arzneimittel wie beispielsweise Marinol oder Syndros bei Anorexie bzw. Appetitlosigkeit existieren. Oder auch Cesamet, das bei chronischen Schmerzen verschrieben werde.



Vorurteil 4 - Bei medizinischem Cannabis sei lediglich Nordamerika relevant



Stimme nicht. Medizinisches Cannabis habe eine an sich sehr britische Geschichte. Tatsächlich habe das britische Unternehmen GW Pharma mit Epidiolex in den letzten Jahren den Maßstab für die Branche gesetzt. Es habe zudem zu einer Rally des Aktienkurses geführt, da das Unternehmen seine Einnahmen von 16 Millionen US Dollar im Jahr 2018 auf über 300 Millionen US Dollar im Jahr 2019 habe steigern können. Daneben würden auf dem Markt noch weitere interessante Unternehmen aus Australien oder Israel agieren.



Vorurteil 5 - Ein Exposure in die "Pure-Player" dieses Marktes sei nicht möglich



Doch, es gebe eine Möglichkeit. Mithilfe des auf Cannabis spezialisierten US-amerikanischen Analysehauses New Frontier Data könnten Investoren auf ein maßgeschneidertes Portfolio zugreifen. Es handele sich um einen Korb von Unternehmen, die ausschließlich medizinisches Cannabis fokussieren und daher vom globalen Rückenwind zu diesem Thema getragen würden. Sinnvoller Weise würden Anleger Unternehmen unterstützen, die daran arbeiten würden, Patienten zu helfen, die sonst keine Behandlungsalternativen mehr hätten.



Weitere Informationen unter www.rizeetf.com (30.06.2020/ac/a/m)





