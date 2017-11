Börse Stuttgart-Aktienkurs Fair Value REIT-Aktie:

Kurzprofil Fair Value REIT-AG:



Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.



Zum 31. März 2017 bestand das direkt und indirekt gehaltene Gesamtportfolio aus 32 Immobilien: Die Marktwerte der Immobilien in Höhe von insgesamt rund 289 Mio. EUR entsprechen den beizulegenden Zeitwerten nach IFRS 13. Zum 31. März 2017 lag der ertragsgewichtete Vermietungsstand des Bestandsportfolios bei 91,0% und die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bei 5,1 Jahren. (20.11.2017/ac/a/nw)



Fair Value profitiere von der intensiven Bearbeitung seines Portfolios und könne im bisherigen Jahresverlauf trotz der reduzierten Portfoliogröße mit stabilen Mieterträgen und deutlich verbesserten Ergebnissen aufwarten. Das FFO-Ergebnis (nach Minderheiten) der ersten neun Monate habe sich im Vorjahresvergleich um fast 20 Prozent auf 5,3 Mio. Euro erhöht, womit die Profitabilität des Portfolios weiter verbessert worden sei: Die FFO-Marge (bezogen auf die Mieterträge) habe sich binnen Jahresfrist um 5,2 Prozentpunkte auf 31,1 Prozent erhöht.Auf dieser Basis habe Fair Value die Jahresprognose (FFO nach Minderheiten zwischen 6,1 bis 6,4 Mio. Euro) bestätigt. Darüber hinaus habe das Unternehmen eine weitere Immobilie verkauft, woraus im vierten Quartal ein Veräußerungsgewinn von etwa 2 Mio. Euro und ein Mittelzufluss von über 11 Mio. Euro (vor Minderheiten) anfallen werde.Daraus resultiert nach unserer Auffassung ein Aufholpotenzial bis 9,30 Euro (Kursziel zuvor bei 9,10 Euro), weswegen wir für die Fair Value REIT-Aktie weiter das Rating "buy" vergeben, so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 20.11.2017)