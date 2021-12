Darüber hinaus stelle der zunehmende Onlinehandel für die Ertragssituation von Fachmarktimmobilien nur ein geringfügiges Risiko dar. Die strukturellen Veränderungen, die der Onlinehandel beispielsweise bei Textilien oder im Buchhandel ausgelöst habe, seien beim grundbedarfsorientierten Einzelhandel weniger zu beobachten. Zwar nehme auch hier der Versandhandel mit Lebensmitteln und Getränken zu, das Gesamtniveau sei allerdings gering und ein verändertes Kundenverhalten eher auf den urbanen Raum begrenzt.



Nicht zuletzt würden Fachmarktimmobilien durch ihre baulichen Eigenschaften viel Potenzial besitzen, Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. So würden sich die meist großen Dachflächen - nach gründlicher technischer Untersuchung - für die Gewinnung von Solarstrom nutzen lassen. Auf Parkplätzen biete es sich zudem an, mit überschaubarem Aufwand Ladestationen für Elektroautos zu installieren. Generell würden darüber hinaus die baulichen Standards bei Neu- und Umbauten steigen, wodurch die Vorgaben führender Nachhaltigkeitszertifikate erfüllt werden könnten.



Auch bei dieser Assetklasse beginne erfolgreiches Investieren bereits im Ankaufsprozess. Vor allem die Bewertung des Standorts, der Flächengrößen und -konzeptionen und damit die Beurteilung der nachhaltigen Tragfähigkeit von Mieten seien von elementarer Bedeutung - insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Ansprüche bei den Kaufpreisfaktoren in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen seien. Nur bei einer korrekten Einschätzung könnten die Anforderungen der Investoren an Cashflow und Rendite eingehalten werden.



Für den nachhaltigen Erfolg sei eine Lebenszyklusbetrachtung essenziell. Bei einem langlaufenden Mietvertrag sei regelmäßige Mieterpflege und -zufriedenheit wichtig. Kenntnis über Passantenfrequenz und Umsatzentwicklung ermögliche, eine sich verändernde Attraktivität des Standorts eng zu beobachten. Mit geeigneten Maßnahmen könne bei Bedarf frühzeitig gegengesteuert werden. Ein umfassendes Monitoring stelle sicher, dass alle technischen Anlagen und Betriebseinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren würden und der Betreiber seine Verantwortung zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt wahrnehmen könne.



Beginne der zweite oder dritte Wiedervermietungszyklus, könnten umfangreiche technische Erneuerungen anstehen, die frühzeitig geplant werden müssten. Diese Phase sollte für konzeptionelle Anpassungen des Objekts genutzt werden, um dessen Attraktivität für Mieter und Besucher zu steigern. So könne das Objekt nachhaltig erfolgreich im Markt positioniert werden. Ein interdisziplinärer Ansatz mit technischer und kaufmännischer Kompetenz sowie ein enger Schulterschluss mit den Mietern seien hier erfolgsentscheidend.



Umfangreiches Detailwissen und langjährige Erfahrung im Management von Fachmarktzentren seien unabdingbar für den Erfolg. Doch eine Investition in diese Assetklasse lohne sich, insbesondere vor dem Hintergrund eines weiterhin niedrigen Zinsniveaus. Das Renditeniveau sei attraktiv und das Risikoprofil - bei vorhandener Managementexpertise und Erfahrung - gut einschätzbar. Insbesondere für Versicherungen und ähnlich ausgerichtete Anleger empfehle sich die Beimischung von Fachmarktimmobilien, um von einem noch besser diversifizierten Kapitalanlageportfolio zu profitieren. (01.12.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Fachmarktimmobilien haben sich als institutionelle Assetklasse etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Investoren, so Uwe Krause, Head of Real Estate Fund Management bei MEAG.Einzelhandelskonzepte, die der Grundversorgung dienen würden, hätten sich auch in der Corona-Pandemie als krisenresistent erwiesen. Ihre Öffnung, auch in Zeiten von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, habe dem Einzelhandel den Umsatz, den Angestellten das Gehalt, den Zulieferern die Abnahme der Ware und dem Vermieter regelmäßige Einnahmen gesichert. Aber auch ohne Berücksichtigung einer solchen Sondersituation sollten institutionelle Investoren analysieren, welchen Performancebeitrag Fachmarktimmobilien langfristig für ihr Kapitalanlageportfolio leisten könnten. Eine umfassende Ankauf-Due-Diligence und die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Investmentmanager seien hierfür essenziell.Fachmarktimmobilien seien großflächige, typischerweise ebenerdige und eingeschossige Einzelhandelsformate in den Segmenten Lebensmittel, Drogerie, Baumarkt, Elektro/Elektronik oder Textilien und Schuhe. Sie würden sich meist an Standorten befinden, die mit dem eigenen Fahrzeug, aber auch über den ÖPNV gut erreichbar seien.Weiterhin würden Fachmarktimmobilien mit einer hohen wirtschaftlichen Standortsicherheit punkten. In Deutschland sei der Neubau von großflächigen Einzelhandelsimmobilien baurechtlich stark reglementiert. Habe sich ein Investor einen guten Standort gesichert, sei das Risiko einer Konkurrenzbebauung in direkter Nachbarschaft gering. Diese Situation ermögliche nicht nur zeitweise, sondern über längere Phasen Überrenditen.