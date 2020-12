Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

237,85 EUR +0,23% (02.12.2020, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

237,60 EUR -0,38% (02.12.2020, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

286,55 USD +3,46% (01.12.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (02.12.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Facebooks Kryptowährung kommt später und heißt anders - AktiennewsLibra heißt jetzt Diem - und kommt entgegen der ursprünglichen Planung wohl auch nicht mehr dieses Jahr auf den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Die schweizer Diem Association wolle sich von dem Internetkonzern distanzieren.Noch bevor sie auf dem Markt sei, habe sie bereits ein schlechtes Image: Die Rede sei von der Digitalwährung Libra, die Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ursprünglich bereits im September dieses Jahres an den Start habe bringen wollen. Des schlechten Images seien sich auch die Entwickler der Währung bewusst. Deswegen solle sie nun nicht mehr Libra, sondern Diem heißen. Mit dem neuen Namen wollten die Entwickler ihre Unabhängigkeit von Facebook betonen, berichte das "Handelsblatt".Die Umbenennung sei Teil eines Umbaus zu einer einfacheren Struktur, habe Stuart Levey, der Vorstandschef der in Genf ansässigen, von Diem Assocation, die die Währung entwickele, gesagt. Auch das Unternehmen sei im Zuge der Umbenennung umgetauft worden - vorher sei es unter dem Namen Libra Association gelaufen. Kritiker der Währung würden befürchten, Diem könnte die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschweren und das globale Finanzsystem destabilisieren. Außerdem bestehe derzeit noch kein Regelwerk, dass Käufer der Währung innerhalb der EU vor Zahlungsausfällen schütze.Einen Zeitplan für die Einführung von Diem habe Levey nicht genannt. Zunächst müsse die Genehmigung der Schweizer Aufsichtsbehörden erfolgen, berichte das "Handelsblatt". Facebook bleibe "wichtiges Mitglied der Vereinigung", die insgesamt 27 Mitglieder zähle, habe Levey gesagt. "Wir versuchen nicht, alle Verbindungen zu kappen, bei weitem nicht." Die Namensänderung solle aber unterstreichen, dass die Diem Association "autonom und unabhängig arbeitet", habe er hinzugefügt.Börsenplätze Facebook-Aktie: