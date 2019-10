Am Wochenende habe Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA)-Chef Dennis Muilenburg angekündigt, sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender zurückzulegen. Trump habe am Samstag getweetet, dass der aktuelle Deal mit China bis zu USD 20 Mrd. Umsatz bei Boeing Flugzeugen beinhalten würde.



Nach PayPal hätten sich nun auch eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY), MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) sowie der Bezahldienst Stripe als mögliche Partner von Facebooks (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) umstrittenem Projekt zur Digitalwährung Libra verabschiedet.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) müsse auf Anordnung des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts mehrere Hunderttausend Fahrzeuge zurückrufen, davon mehr als 280.000 Fahrzeuge in Deutschland. Es dürfte die Rede von einer mittleren sechsstelligen Zahl sein, in denen der etwas ältere Euro-5-Dieselmotor verbaut sei. Der Rückruf dürfte sich jedoch laut Daimler nicht auf das Geschäftsergebnis auswirken, nicht zuletzt aufgrund bereits hoher Rückstellungen für Diesel-Rückrufe im zweiten Quartal. (14.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Während am Freitag noch die Ergebnisse rund um die Lösung des Handelskonflikts die Aktienmarktbewegungen beherrschten, wird der Fokus diese Woche auf die Unternehmensberichte in den USA wechseln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Dienstag würden Finanzschwergewichte wie Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) den Auftakt geben.