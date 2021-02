Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

216,00 EUR +2,03% (01.02.2021, 10:49)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

258,33 USD -2,52% (29.01.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Facebook habe in Q4/2020 (testiert) signifikante Umsatz- und Gewinnzuwächse verzeichnen können, die sogar noch stärker als im Vorquartal ausgefallen seien, und die Erwartungen erneut deutlich übertroffen hätten. Das Management habe allerdings von "bedeutenden Unwägbarkeiten" in der Zukunft gesprochen. In der Pandemie habe Facebook vom allgemeinen Schub des Online-Geschäfts profitiert. Sollte sich dieser Trend jedoch umkehren, werde das auch das Wachstum von Facebooks Werbeerlösen bremsen. Zudem habe der Konzern bereits gewarnt, dass es angesichts des rasanten Wachstums in H2/2020 im laufenden Jahr absehbar geringere Zuwächse geben werde.Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 auf 10,95 (alt: 10,33) USD erhöht. Für 2022 erwarte er erstmals ein EPS von 13,15 USD. Die langfristigen negativen Trends bzw. Risiken bei Facebook seien nach Meinung des Analysten nach wie vor intakt, auch wenn diese in der aktuellen Krise in den Hintergrund treten würden und Facebook zurzeit eine gestiegene Nutzung der Dienste verzeichnen könne. Ein aus Sicht des Analysten warnendes Beispiel sei die aktuelle Nutzerabwanderung von Whatsapp infolge einer geplanten Änderung des Datenschutzes. Auch würden Regierungen immer gezielter gegen Technologiekonzerne wie Facebook vorgehen.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Facebook-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde bei 230 USD belassen. (Analyse vom 01.02.2021)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:216,40 EUR +1,64% (01.02.2021, 11:03)