NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

159,39 USD -3,34% (23.03.2018, 21:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.03.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Zur Aufklärung des aktuellen Datenmissbrauchs bei Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) hat der Ausschuss Digitale Agenda heute zu einer Sondersitzung geladen. Hierzu können Sie den digitalpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, wie folgt zitieren:"Der Deutsche Bundestag hat heute Facebook die Möglichkeit gegeben, offene Fragen zu teils Jahre alten Vorkommnissen zu beantworten. Der Großteil der Fragen ist aber weiterhin unbeantwortet. Ich hätte mir mehr Aufklärung gewünscht. Das verloren gegangene Vertrauen kann nur durch schnelle, offene und umfassende Aufklärung wieder aufgebaut werden. Obwohl der Vorfall schon 2015 entdeckt wurde, gab es bisher offenbar weder Informationen an die betroffenen Nutzer, noch konnte eine Auskunft gegeben werden, inwieweit deutsche Nutzer betroffen waren. Deutlich wurde: Mit den neuen Regelungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zur informierten Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten oder zu den deutlichen Geldbußen wäre mit dem Vorfall vermutlich anders umgegangen worden. Bis zum Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung Ende Mai muss das Unternehmen jetzt seine Hausaufgaben machen. Es reicht nicht, zu sagen, der Fehler könne sich nicht wiederholen. Erneut hat sich gezeigt, dass soziale Netzwerke stärker in die Pflicht genommen werden müssen. Hierzu gilt es, auch gesetzlichen Änderungsbedarf zu prüfen." (Pressemitteilung vom 23.03.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:127,50 EUR -3,56% (26.03.2018, 11:44)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:128,04 EUR -0,54% (26.03.2018, 11:59)