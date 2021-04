Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

246,80 EUR -1,46% (22.04.2021, 21:58)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

250,85 EUR +0,38% (22.04.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

296,28 USD -1,72% (22.04.2021, 21:57)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Foto-Sharing-App Instagram sei längst zu einem der wichtigsten Umsatzbringer für Facebook geworden. Mit einem neuen Feature für Werbetreibende plane das Unternehmen den Geldhahn noch weiter aufzudrehen. Im Fokus stehe dabei Indien, wo Facebook die Schwäche eines Konkurrenten ausnutzen möchte.Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben habe, sollten zukünftig Werbeanzeigen in der Kurz-Video-Funktion Reels von Instagram angezeigt werden. Reels sei eine Kopie des chinesischen Mega-Erfolgs TikTok.Mit dem Konkurrenten hänge auch die Auswahl der Testmärkte zusammen. Laut Facebook solle die neue Funktion zuerst in Deutschland, Australien und Indien getestet werden. Insbesondere Indien stehe dabei im Fokus. Die dortige Regierung habe vergangenes Jahr Tiktok im Land verboten, was Facebook ausnutzen möchte.DER AKTIONÄR ist weiterhin von Facebook überzeugt. Anleger, die der Empfehlung im März 2020 gefolgt seien, lägen 92 Prozent im Plus. Anleger sollen bei der Facebook-Aktie Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: