Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

173,58 EUR +2,18% (01.07.2019, 08:43)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

193,00 USD +1,85% (28.06.2019, 22:15)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.07.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Facebook macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseFacebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) fiel im Dezember 2018 nach einem steilen Abverkauf auf ein Tief bei 123,02 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus sei eine massive Erholung gestartet. Am 25. April habe die Aktie ein Hoch bei 198,48 USD erreicht. Von dort aus habe sie noch einmal deutlich zurückgesetzt und bis fast auf die Unterstützung bei 158,87 USD korrigiert. Am 17. Juni sei der Ausbruch aus diesem Abwärtstrend gelungen. Nach einem Hoch bei 194,51 USD sei Facebook in den letzten Handelstagen oberhalb des gebrochenen Abwärtstrends seitwärts gelaufen. Die Aktie habe nach dem Ausbruch also etwas konsolidiert.Das Chartbild der Facebook-Aktie mache einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte es daher zu einem Ausbruch über 198,48 USD und anschließend zu einem Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 218,62 USD kommen. Sollte Facebook allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 181,89 USD zurückfallen, würde eine erneute Verkaufswelle in Richtung 158,87 USD drohen. (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:168,42 EUR +1,63% (28.06.2019, 17:35)