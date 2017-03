Einschätzung

Unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. (ISIN US57630J1060 / WKN A14RP5, Ticker: 2R1, OTCQB: MSRT) hat eines der führenden Social Media-Portale für den weltweit boomenden Cannabis-Markt entwickelt. Das "Facebook" für den Cannabis-Sektor Maasroots ist derzeit die am schnellsten wachsende Cannabis-Community im boomenden Cannabis-Markt. Über 900.000 registrierte Nutzer hat die im Jahr 2013 gegründete Cannabis-Community bereits. Über 30.000 neue Nutzer pro Monat beträgt derzeit das organische Wachstum. Der Milliardenmarkt Cannabis soll in den kommenden Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 32% von USD 7,2 Milliarden in 2016 auf USD 23,1 Milliarden in 2020 boomen. Die US-Präsidentschaftswahlen 2016 haben für eine zusätzliche Wachstumsbeschleunigung des boomenden Cannabis-Sektors gesorgt. Gleich 7 weitere US-Bundesstaaten haben für die Cannabis-Legalisierung gestimmt. Der globale Cannabis-Boom steht aber noch ganz am Anfang. Die Legalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland unterstreicht die globale Aufbruchsstimmung der Boom-Branche Nr. 1. Im Vergleich zu seinen börsennotierten Wettbewerbern ist unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. derzeit massiv unterbewertet. Wettbewerber Weetmaps ist derzeit mit nur 750.000 Nutzern fünf mal höher bewertet als unser neuer Cannabis-Aktienfavorit. Zudem will unser neuer Cannabis-Aktientip den gerade erfolgten Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums durch Übernahmen und strategische Partnerschaften nutzen. USD 2 Mio. in Cash befinden sich dafür in der Unternehmenskasse. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden News für unseren Cannabis-Aktienfavoriten. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit unserem neuen Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. eine Kurschance von bis zu 290% Prozent.



Jährliche Wachstumsraten von 32% von USD 7,2 Mrd. in 2016 auf USD 23,1 Mrd. in 2020

Cannabis dürfte sich zu einem der größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts entwickeln. Branchenexperten erwarten für die kommenden Jahre rasante Wachstumsraten von 32% pro Jahr von USD 7,2 Milliarden im Jahr 2016 auf USD 23,1 Milliarden im Jahr 2020. Die US-Präsidentschaftswahlen 2016 haben dem boomenden Cannabis-Markt zu einem zusätzlichen Wachstumsschub verholfen. Gleich 7 US-Bundesstaaten haben sich in den Wahlen für eine Cannabis-Legalisierung ausgesprochen. In weiterem acht US-Bundesstaaten wird die Cannabis-Legalisierung bis zum Ende des kommenden Jahres 2018 erwartet. Der globale Cannabis-Boom steht jedoch erst ganz am Anfang. Der medizinische Nutzen von Cannabis gilt in der Fachwelt inzwischen als unbestritten. Die Legalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland Anfang diesen Jahres unterstreicht die weltweite Aufbruchstimmung im Cannabis-Sektor.



Am schnellsten wachsende Cannabis-Community

MaasRoots Inc. ist die derzeit am schnellsten wachsende Cannabis-Community. Unser Cannabis-Aktientip kommt seit der Gründung im Jahr 2013 bereits auf 900.000 registrierte Nutzer Ende 2016. Das organische Wachstum beträgt über 30.000 Nutzer pro Monat. Zudem will das Top-Management von MaasRoots Inc. den Börsengang für die Wachstumsbeschleunigung durch externes Wachstum über Übernahmen und strategische Allianzen nutzen. Hier erwarten wir schon in Kürze erste bahnbrechende Vollzugsmeldungen. Unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. dürfte daher bereits in Kürze zur größten Cannabis-Social Media-Plattform der Welt aufsteigen. Dabei steht der Boom-Sektor Cannabis weltweit betrachtet noch ganz am Anfang. Cannabis dürfte einer der größten Investmenttrends der kommenden Jahrzehnte werden.



Im Branchenvergleich massiv unterbewertet - Wettbewerber bis zu 5 mal höher bewertet

Im Vergleich zu seinen börsennotierten Wettbewerbern ist unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. derzeit massiv unterbewertet. Wettbewerber Weetmaps ist derzeit mit nur 750.000 Nutzern fünf mal höher bewertet als unser neuer Cannabis-Aktienfavorit. Konkurrent Weetmaps bringt inzwischen bereits einen Börsenwert von mehr als USD 300 Mio. auf die Waage. Unser Cannabis-Aktienfavorit will seinen Börsengang Unternehmenskreisen zufolge schon in Kürze für erste Übernahmen nutzen. Unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. könnte daher schon bald zum globalen Marktführer unter den Cannabis-Communities aufsteigen.



Übernahmen voraus

Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden News für unseren Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. Das Top-Management unseres Cannabis-Aktientips will den Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung durch externe Übernahmen nutzen. Die Übernahme des Cannabis-Start-ups Whaxy wurde bereits beschlossen. Seit der Markteinführung im Mai 2016 hat der Cannabis-Marktplatz Whaxy bereits 40.000 Transaktionen mit einem Umsatzvolumen von USD 5 Mio. getätigt.



Starke Pressepräsenz als Wachstumsbeschleuniger

Zum zusätzlichen Wachstumsbeschleuniger für unseren Cannabis-Aktientip entwickelt sich die starke Pressepräsenz unseres Cannabis-Aktientips. Apple hatte unseren Cannabis-Aktienfavoriten zeitweise aus dem App-Store verbannt. Das Aufbegehren von 10.000 MaasRoots-Nutzern sowie der Cannabis-Verbände veranlasste Apple-Chef Tim Cook jedoch zum Einlenken. Seither erfreut sich unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. über starke Pressepräsenz bei Top-Medien wie CNN, CNBC, dem Wallstreet Journal, Fortune oder der Huffington Post.



Über 30.000 neue Nutzer kann MaasRoots Inc derzeit organisch pro Monat hinzugewinnen. Damit ist unser Cannabis-Aktientip schon jetzt die am schnellsten wachsende Cannabis-Community im boomenden Cannabis-Markt.



Beim Umsatz hinkt Newcomer MassRoots Inc. Marktführer Weedmaps derzeit noch hinterher. Unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. feiert hier jedoch bereits große Erfolge. Über USD 794.000 Umsatzerlöse konnte unser Cannabis-Aktienfavorit MassRoots Inc. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 erzielen. Das ist ein Umsatzsprung von 1.140% von USD 64.000 im gleichen Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2017 rechnet unser Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. mit Umsatzerlösen von rund USD 1 Mio.



Die Cannabis-Werbekunden konzentrieren ihre Werbebudgets auf die größten Cannabis-Communities im Markt. Unser Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. dürfte schon bald zur Cannabis-Community mit den größten Nutzerzahlen aufsteigen. Vor dem Hintergrund dürfte sich unser Cannabis-Aktienfavorit schon bald einen Löwenanteil der Werbebudgets sichern können.



Das Umsatzwachstum unseres Cannabis-Aktientips MassRoots Inc. dürfte sich im laufenden Geschäftsjahr massiv beschleunigen. Unser Cannabis-Aktienfavorit will den Börsengang für die Wachstumsbeschleunigung durch externes Wachstum und Übernahmen nutzen. Die Übernahme des Cannabis-Start-ups Whaxy wurde bereits beschlossen. Seit der Markteinführung im Mai 2016 hat der Cannabis-Marktplatz Whaxy bereits 40.000 Transaktionen mit einem Umsatzvolumen von USD 5 Mio. getätigt.



Unser Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. und seine Mitbewerber befinden sich allesamt in einem rasant wachsenden Boom-Sektor. Alle führenden Communities dürften daher von den jährlichen Wachstumsraten von 32% des Gesamtmarktes profitieren.



Unser Cannabis-Aktientip dürfte zu den großen Gewinnern des boomenden Cannabis-Sektors gehören und seine Bewertungslücke zu Marktführer Weetmaps verringern. Die Cannabis-Community mit den größten Zuwachsraten bei Nutzerzahlen und Umsatz dürfte auch beim Aktienkurs zu den Outperformern gehören.





Exzellente Pressepräsenz

Sieg gegen Apple und Aufnahme in den App Store



Unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. erfreut sich einer sehr starken Pressepräsenz. Die regelmäßige Präsenz in den Leitmedien der USA verschafft dem rasanten Wachstum der Cannabis-Community zusätzliche Wachstumsdynamik.



Renommierte Medien wie die Fernsehsender CNN und CNBC, die führende Börsenzeitung The Wallstreet Journal, das Wirtschaftsmagazin Fortune, die Zeitungen The Huffington Post, The Denver Chronicle oder The San Francisco Chronicle haben bereits über unseren Cannabis-Aktientip berichtet.



Für Schlagzeilen sorgt die zeitweise Verbannung von MaasRoots Inc. aus dem App Store von Apple im November 2014 aufgrund der Vorbehalte des iPhone-Herstellers gegenüber der Cannabis-Branche.



Über 10.000 der damals erst 180.000 Nutzer von MaasRoots hatten sich mit persönlichen Emails an den Tech-Giganten gewandt, um sich für die Wiederaufnahme von MaasRoots Inc. in den App-Store von Apple einzusetzen.



Die führenden Cannabis-Verbände und -Unternehmensführer hatten sich in einem offenen Brief an Tim Cook für die Cannabis-Community MaasRoots Inc. und deren Wiederaufnahme in den Apple App-Store eingesetzt.



Im Februar 2015 war es schließlich soweit. Apple CEO Tim Cook lenkte ein und die Cannabis-Community von MaasRoots Inc. wurde wieder in den Apple App Store aufgenommen.



Der Presserummel um den Streit der kleinen Cannabis-Community mit dem Tech-Riesen Apple hat das Nutzerwachstum von MaasRoots Inc nochmals massiv beschleunigt.



Die starke Pressepräsenz dürfte MassRoots Inc. auch in Zukunft zugute kommen. Die bestens mit der Presse vernetzte Cannabis-Community dürfte sich daher auch in Zukunft besser entwickeln als der ohnehin boomende Cannabis-Gesamtmarkt.









Cannabis-Social Media-Aktie vor dem großen Durchbruch nach oben



Unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. (ISIN US57630J1060 / WKN A14RP5, Ticker: 2R1, OTCQB: MSRT) hat eines der führenden Social Media-Portale für den weltweit boomenden Cannabis-Markt entwickelt. Das "Facebook" für den Cannabis-Sektor Maasroots ist derzeit die am schnellsten wachsende Cannabis-Community im boomenden Cannabis-Markt. Über 900.000 registrierte Nutzer hat die im Jahr 2013 gegründete Cannabis-Community bereits. Über 30.000 neue Nutzer pro Monat beträgt derzeit das organische Wachstum. Der Milliardenmarkt Cannabis soll in den kommenden Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 32% von USD 7,2 Milliarden in 2016 auf USD 23,1 Milliarden in 2020 boomen. Die US-Präsidentschaftswahlen 2016 haben für eine zusätzliche Wachstumsbeschleunigung des boomenden Cannabis-Sektors gesorgt. Gleich 7 weitere US-Bundesstaaten haben für die Cannabis-Legalisierung gestimmt. Der globale Cannabis-Boom steht aber noch ganz am Anfang. Die Legalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland unterstreicht die globale Aufbruchsstimmung der Boom-Branche Nr. 1. Im Vergleich zu seinen börsennotierten Wettbewerbern ist unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. derzeit massiv unterbewertet. Wettbewerber Weetmaps ist derzeit mit nur 750.000 Nutzern fünf mal höher bewertet als unser neuer Cannabis-Aktienfavorit. Zudem will unser neuer Cannabis-Aktientip den gerade erfolgten Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums durch Übernahmen und strategische Partnerschaften nutzen. USD 2 Mio. in Cash befinden sich dafür in der Unternehmenskasse. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden News für unseren Cannabis-Aktienfavoriten. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt mit unserem neuen Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. eine Kurschance von bis zu 400% Prozent.



Cannabis dürfte sich zu einem der größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts entwickeln. Branchenexperten erwarten für die kommenden Jahre rasante Wachstumsraten von 32% pro Jahr von USD 7,2 Milliarden im Jahr 2016 auf USD 23,1 Milliarden im Jahr 2020. Die US-Präsidentschaftswahlen 2016 haben dem boomenden Cannabis-Markt zu einem zusätzlichen Wachstumsschub verholfen. Gleich 7 US-Bundesstaaten haben sich in den Wahlen für eine Cannabis-Legalisierung ausgesprochen. In weiterem acht US-Bundesstaaten wird die Cannabis-Legalisierung bis zum Ende des kommenden Jahres 2018 erwartet. Der globale Cannabis-Boom steht jedoch erst ganz am Anfang. Der medizinische Nutzen von Cannabis gilt in der Fachwelt inzwischen als unbestritten. Die Legalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland Anfang diesen Jahres unterstreicht die weltweite Aufbruchstimmung im Cannabis-Sektor.



MaasRoots Inc. ist die derzeit am schnellsten wachsende Cannabis-Community. Unser Cannabis-Aktientip kommt seit der Gründung im Jahr 2013 bereits auf 900.000 registrierte Nutzer Ende 2016. Das organische Wachstum beträgt über 30.000 Nutzer pro Monat. Zudem will das Top-Management von MaasRoots Inc. den Börsengang für die Wachstumsbeschleunigung durch externes Wachstum über Übernahmen und strategische Allianzen nutzen. Hier erwarten wir schon in Kürze erste bahnbrechende Vollzugsmeldungen. Unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. dürfte daher bereits in Kürze zur größten Cannabis-Social Media-Plattform der Welt aufsteigen. Dabei steht der Boom-Sektor Cannabis weltweit betrachtet noch ganz am Anfang. Cannabis dürfte einer der größten Investmenttrends der kommenden Jahrzehnte werden.



Im Vergleich zu seinen börsennotierten Wettbewerbern ist unser neuer Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. derzeit massiv unterbewertet. Wettbewerber Weetmaps ist derzeit mit nur 750.000 Nutzern fünf mal höher bewertet als unser neuer Cannabis-Aktienfavorit. Konkurrent Weetmaps bringt inzwischen bereits einen Börsenwert von mehr als USD 300 Mio. auf die Waage. Während Platzhirsch Weetmaps bereits im Jahr 2007 gegründet worden ist, stieg unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. erst mit der Gründung im Jahr 2013 in das Rennen um einen der größten Wachstumsmärkte der Welt ein. Unser Cannabis-Aktienfavorit will seinen Börsengang Unternehmenskreisen zufolge schon in Kürze für erste Übernahmen nutzen. Unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. könnte daher schon bald zum globalen Marktführer unter den Cannabis-Communities aufsteigen.



Zum zusätzlichen Wachstumsbeschleuniger für unseren Cannabis-Aktientip entwickelt sich die starke Pressepräsenz unseres Cannabis-Aktientips. Apple hatte unseren Cannabis-Aktienfavoriten zeitweise aus dem Apple App-Store verbannt. Das Aufbegehren von 10.000 MaasRoots-Nutzern sowie der Cannabis-Verbände veranlasste Apple-Chef Tim Cook jedoch zum Einlenken. Seither erfreut sich unser Cannabis-Aktientip MaasRoots Inc. über starke Pressepräsenz bei Top-Medien wie CNN, CNBC, dem Wallstreet Journal, Fortune oder der Huffington Post.



Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden News für unseren Cannabis-Aktientip MassRoots Inc. Das Top-Management unseres Cannabis-Aktientips will den Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung durch externe Übernahmen nutzen. Die Übernahme des Cannabis-Start-ups Whaxy wurde bereits beschlossen. Seit der Markteinführung im Mai 2016 hat der Cannabis-Marktplatz Whaxy bereits 40.000 Transaktionen mit einem Umsatzvolumen von USD 5 Mio. getätigt.



"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Cannabis-Aktien von MassRoots Inc.. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Cannabis-Aktientip zunächst auf 2,00 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 160% für die Aktien unseres Cannabis-Aktientips für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 3,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 290% für die Cannabis-Aktien von MaasRoots Inc.





