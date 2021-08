Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Nachricht einer überarbeiteten Monopol-Klage der US-Kartellbehörde FTC setze den US-Konzern weiter unter Druck. Die Aktie lasse das bislang aber kalt, denn aktuell beweise der Social-Media-Konzern Wachstumsstärke und Innovationskraft. Das zeige auch die Vorstellung von "Horizon Workrooms", einer Software, die das Homeoffice revolutionieren solle.Gerade erst seien viele Arbeitnehmer nach Monaten im Homeoffice in das Büro zurückgekehrt. Nun würden steigende Zahlen und neue Virusvarianten viele Arbeitgeber wieder dazu zwingen, ihre Büros zu schließen. Laut einer Studie komme das vielen Angestellten nicht ungelegen. Immerhin hätten 73% der Befragten sich für ein Recht auf Homeoffice entschieden - nur 12% der Teilnehmer hätten sich dagegen ausgesprochen.Der Markt für eine Lösung zwischen der Isolation im Homeoffice und der Zusammenarbeit im Büro sei vorhanden. Facebook versuche nun, diesen neuen Markt zu erschließen. Mit der Hardware der Oculus Rift 2 werde es zukünftig möglich sein, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch in einem virtuellen Büro zusammenzuarbeiten würden. Das neue Konzept sehe vielversprechend aus.Facebook verspreche alles, was das Herz begehrt. Es solle zukünftig möglich sein, mit einem Avatar an einem virtuellen Tisch mit den Kollegen zu sitzen. Ein virtuelles Whiteboard solle es ermöglichen, Ideen und Vorschläge vor allen aufzuzeichnen. Gemeinsame Notizen, Dateiübertragung und ein Kalender mit Chat. Facebook habe mitgeteilt, dass firmenintern bereits seit längerem mit dem neuen Tool gearbeitet werde. Der Konzern spreche von "dem besten Weg zu arbeiten, wenn man nicht physisch beieinander sein kann".Die Nachricht einer erneuten Monopol-Klage werfe weiterhin einen großen Schatten auf Facebook. Da könne es Anleger nur freuen, dass Facebook weiterhin mit neuen Produkten am zukünftigen Wachstum arbeite. Anleger sollten die attraktive Zukunft des Konzerns im Blick behalten, sollten aber die regulatorischen Entwicklungen in den USA beobachten. Gewinne laufen lassen, rät Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link