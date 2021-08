Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

310,25 EUR +0,37% (09.08.2021, 12:52)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

310,00 EUR +0,70% (09.08.2021, 12:23)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

363,51 USD +0,15% (06.08.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (09.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Papier des Social-Media-Riesen sei nach den Q2-Zahlen in eine kurze Konsolidierungsphase übergegangen. Die Bullen hätten es sich aber nicht lange bieten lassen und haben den Dip gekauft. Nun rücke wieder das Allzeithoch in greifbare Nähe. Neue Fantasie in die Facebook-Aktie komme u.a. durch Augmented und Virtual Reality auf.Facebook-Chef Mark Zuckerberg wolle sein Unternehmen zu einem Metaverse-Unternehmen formen. Das sei ein Konzept aus der erweiterten Realität, das den Menschen das Gefühl gebe, trotz der räumlichen Trennung in digitalen Welten nah beieinander zu sein. Auch operativ habe die Sparte zuletzt Erfolge verbuchen können.Der Umsatz mit den Oculus-Brillen sei im zweiten Quartal um satte 36% auf 497 Mio. USD gestiegen. Künftig werde Facebook wohl Milliarden-Umsätze mit seinen Produkten im Bereich virtuelle und erweiterte Realität erzielen.Neben dem stark laufenden Kerngeschäft, Facebook habe in Q2 seine Erlöse um satte 56% auf 28,6 Mrd. gesteigert, sei Metaverse ein Grund, warum Analysten ihre bullishe Meinung zum Social-Media-Giganten nicht ändern würden. Aktuell würden 47 Experten die Facebook-Aktie zum Kauf empfehlen, sieben würden zum Halten raten und nur drei seien bearish gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 416,42 USD, was einem Kurspotenzial von rund 15% entspreche.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: FacebookBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link