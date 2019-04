Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Internettitel habe sich von den zahlreichen Datenschutzskandalen erholt - doch die Marke habe ohne Zweifel gelitten. Die PR-Abteilung des sozialen Netzwerkes arbeite jedoch hart. Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe am Samstag in einem auf zahlreichen US-Medienseiten präsentierten Meinungsbeitrag international abgestimmte Regulierungen im Internet gefordert. Die Regierungen sollten angesichts der Fragen rund um verletzende Inhalte, Wahlmanipulation, Privatsphäre und Verwendung von Daten zusätzliche Maßnahmen ergreifen.Aktuell stehe der Social Media-Anbieter in der Kritik wegen der Attacke im neuseeländischen Christchurch, bei der ein australischer Rechtsextremist 50 Menschen getötet habe und die Gräueltat live auf Facebook übertragen habe. Die australische Regierung diskutiere nun ein Gesetz, das in Zukunft Facebook unter massiver Strafandrohung dazu verpflichten würde, derartige Übertragungen zu unterbinden.Derartige Gesetze, die bis zu zehn Prozent des Umsatzes als Maximalstrafen vorsehen würden, wolle Facebook verhindern und verlange daher nicht ganz uneigennützig, dass die Regierungen Pflichten auf sich nehmen. Sicher dürfte wohl sein, dass Plattformen wie Facebook stärker reguliert werden dürften - möglicherweise auch mit bilanziellen Auswirkungen für den Internetriesen.Aktuell könne der US-Konzern jedoch seinen Wachstumskurs unverändert fortführen, auch wenn der Wert der Marke etwas angekratzt sei. Trotz der Skandale habe Facebook weder bei den Nutzern noch in der Werbeindustrie an Popularität eingebüßt.Gleichzeitig sei jeder täglich aktive Nutzer (DAU) gemessen an der Marktkapitalisierung von Facebook mit rund 305 Dollar bewertet. Im Verhältnis zum ARPU sei der Facebook-User auf diese Weise betrachtet etwas attraktiver als Snap und ähnlich wie Twitter bewertet.DER AKTIONÄR bleibt daher seiner Empfehlung treu und rät die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link