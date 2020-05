Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

234,91 USD +1,52% (22.05.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (25.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) charttechnisch unter die Lupe.Während der NYSE Index für die sog. "FANG-Aktien" sein Allzeithoch von Februar bei 3.921 Punkten fast wieder erreicht habe, sei die Facebook-Aktie bereits einen Schritt weiter: Schließlich sei dem Technologietitel in der letzten Woche der Sprung über die Verlaufshochs von Juli 2018 und Januar 2020 bei 218,62/224,20 USD gelungen. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 167,29 USD) habe sich somit als idealtypisches Sprungbrett erwiesen, um eine V-förmige Umkehr zu etablieren. Der Ausbruch auf ein neues Rekordlevel werde dabei durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie einen Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bestätigt. Im "uncharted territory" definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Februar/März-Korrektur (257,47 USD) im Zusammenspiel mit einer alten Aufwärtstrendlinie (akt. bei 259,53 USD) das nächste Anlaufziel. Aus der Höhe des V-Musters ergebe sich perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial von rund 85 USD. Um die charttechnische Steilvorlage nicht zu gefährden, biete sich das o. g. 2018er-Hoch als Absicherung an. Ein Stop auf dieser Basis gewährleiste zudem ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:219,35 EUR +1,83% (25.05.2020, 08:56)Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:211,80 EUR -0,42% (22.05.2020, 17:35)