Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

244,95 EUR -2,18% (06.11.2020, 15:48)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

290,88 USD -1,29% (06.11.2020, 15:49)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der US-Konzern habe sich lange damit Zeit gelassen, den populären Messaging-Dienst WhatsApp zu monetarisieren - trotz der hohen Nutzerzahl weltweit. Das ändere sich nun. Laut dem Nachrichtenportal CNBC erlaube Facebook ab heute den Nutzern in Indien, Geld über WhatsApp zu schicken. WhatsApp arbeite hierbei mit den fünf Hauptbanken in Indien zusammen: ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India und Jio Payments Bank. Die Bezahlfunktion sei im AppStore von Apple und PlayStore von Google für die neueste Version von WhatsApp verfügbar. WhatsApp habe allein in Indien über 400 Mio. Nutzer. Weltweit seien es bereits 2 Mrd. Gehe man davon aus, dass die Händler künftig eine Gebühr von 3 bis 5% an WhatsApp zahlen müssten und jeder Nutzer von WhatsApp weltweit im Schnitt lediglich 5 USD pro Monat umsetze, dann würde das einem jährlichen Umsatz von 4 bis 6 Mrd. USD entsprechen.Angesichts der hohen Popularität von WhatsApp könnte sich die Messaging-Plattform zu einer wahren Cash-Maschine entwickeln und Facebooks Umsätze weiter in die Höhe treiben. Investierte sollten dabeibleiben. Neueinsteiger könnten zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:243,50 EUR -2,29% (06.11.2020, 16:03)