Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (18.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Mark Zgutowicz von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Mark Zgutowicz, Analyst bei Rosenblatt Securities, im Zuge einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) aus.Angesichts der aktuellen Bewertung von Facebook Inc. scheine am Markt wenig Vertrauen zu herrschen, dass die Konsensprognosen erreicht würden. Die Analysten von Rosenblatt Securities zählen sich selbst auch zu diesem Camp.Enttäuschungen auf der Gewinnebene seien aber im Aktienkurs schon berücksichtigt, so die Einschätzung des Analysten Mark Zgutowicz. Anleger könnten bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen in den Titel einsteigen. Angesichts neuer Innovationen und der Möglichkeiten durch Instagram und WhatasApp seien ausreichend Lichtblicke vorhanden. Die Facebook-Aktie biete Werthaltigkeit und sei keine Wertfalle.Die Aktienanalysten von Rosenblatt Securities beginnen in ihrer Facebook-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 213,00 USD.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:137,60 EUR +0,11% (18.10.2018, 14:00)