(27.03.2019)



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook drohe wegen des Verstoßes gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine Milliardenstrafe. Zudem werde Kalifornien im nächsten Jahr ein Gesetz zum Schutz der Privatsphäre einführen, das in Teilen noch über die restriktiven Vorgaben der DSGVO hinausgehe. Parallel hierzu sei Facebook ins Visier der US-Verbraucherschutzbehörde FTC geraten. Die Vertrauensforscherin Rachel Botsman erkläre, warum Facebook als Marke untergehen könnte.Die Federal Trade Commission (FTC) habe jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit etwaigen Wettbewerbsverstößen der großen US-Technologiekonzerne beschäftigen solle. Zu allem Überfluss fordere auch noch die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren vehement die Zerschlagung mächtiger Technologiefirmen wie Google und Facebook. In all diesen Entwicklungen zeige sich das weltweit wachsende Misstrauen gegen die Machtkonzentration in der digitalen Wirtschaft.Aber speziell für Facebook könnte es demnächst noch viel schlimmer kommen. Denn: Die renommierte Vertrauensforscherin Rachel Botsman habe die Frage "Wie bewerten Sie denn die Zukunft von Facebook?" folgendermaßen beantwortet: "Die Marke Facebook stirbt. Sie wird in fünf Jahren das neue Myspace sein." Botsman beschäftige sich schon länger intensiv mit dem Zusammenhang von Vertrauen und Technologie und berate weltweit Unternehmen wie etwa Microsoft und Accenture.Im Interview mit dem t3n Magazin (Ausgabe Nr. 55, Seite 79: "Die Marke Facebook stirbt") habe die Tech-Expertin weiter ausgeführt: "Es geht um Integrität. Facebook wusste sehr genau, was abging, was etwa den Abfluss persönlicher Daten an Dritte angeht. Aber sie haben es bestritten und geleugnet. Dieses Täuschungsmanöver hat ihnen wirklich geschadet. Die Nutzer fühlen jetzt, dass sie betrogen worden sind. Wenn Menschen glauben, dass sie getäuscht und verraten werden: Das ist der wahre Gegner von Vertrauen. Es fehlt das Gespür für Verantwortlichkeit."Rachel Botsman glaube nicht an die These, dass Facebook aufgrund seiner schieren Größe nicht untergehen könne. Bewahrheite sich die düstere Voraussage der Vertrauensforscherin, hätten die Papiere des sozialen Netzwerks in Zukunft beträchtliches Abwärtspotenzial.Vorsichtige Anleger lassen daher die Finger von der Facebook-Aktie, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: