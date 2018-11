Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

133,89 EUR +1,32% (02.11.2018, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 151,75 -0,03% (01.11.2018, 21:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (02.11.2018/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) und senkt das Kursziel von 180 auf 130 USD.Die Wachstumsdynamik habe sich im dritten Quartal 2018 erwartungsgemäß erneut deutlich verlangsamt, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Auch bei Nutzerkennziffern habe die Dynamik weiter nachgelassen. Größenteils erfeulicher sei im Gegensatz zur Umsatz- und Kundenentwicklung die Ergebnisentwicklung in Q3 verlaufen. Allerdings habe hier weiterhin der deutlich überdurchschnittliche Kostenanstieg belastet. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2018 steuerbedingt leicht erhöht, die für 2019 angesichts der Aussagen zur zukünftigen Kostenentwicklung gesenkt. Aufgrund der vielen Risiken und des gravierenden Strukturwandels bei Facebook, der den US-Konzern sogar in die Bedeutungslosigkeit stürzen könnte, rate Friebel zum Verkauf der Aktie.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Facebook-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 180 auf 130 USD reduziert. (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:133,41 EUR +0,85% (02.11.2018, 09:14)