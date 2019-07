Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

180,06 EUR -0,06% (11.07.2019, 14:05)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

202,73 USD +1,77% (10.07.2019, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (11.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Facebook-Aktie sei gestern über die 200-USD-Marke gelaufen. Der Chart sehe ganz vielversprechend aus. Es gebe aber auch Dinge, die skeptisch zu betrachten seien. Jerome Powell sei auf den Libra eingegangen: Seiner Meinung nach sei zuerst zu klären, wie es mit Geldwäsche, der Privatsphäre und der Finanzstabilität aussehe. Man wolle sich also versichern, dass die neue Idee von Facebook nicht in einem Desaster ende. Facebook selbst sei zuversichtlich, dass man das alles in Griff bekomme. So schnell einführen, wie man das vielleicht gewollt habe, werde man den Libra am Ende aber wohl nicht. Der Aktienprofi glaube ohnehin, dass bei Facebook momentan die Q2-Zahlen in den Vordergrund treten würden. Die letzten beiden Quartalszahlen seien sehr gut gewesen.Jetzt dürften Anleger auch auf starke Zahlen spekulieren und sich bei der Facebook-Aktie rechtzeitig positionieren, bevor es dann einen Knall tut, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:180,38 EUR +1,34% (11.07.2019, 13:44)