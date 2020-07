Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

ISIN Facebook-Aktie:

WKN Facebook-Aktie:

Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Facebook habe zuletzt stark in der Kritik gestanden, zu wenig gegen Rassismus, Hass und Hetze zu unternehmen. Deswegen sehe sich Facebook nun einem massiven Anzeigenboykott ausgesetzt, dem sich inzwischen sehr viele bekannte Unternehmen wie etwa Coca-Cola oder SAP angeschlossen hätten. Nun scheine sich Facebook auf seine Kritiker und Werbekunden zuzubewegen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten erwäge Facebook politische Werbeanzeigen auf seinen Plattformen zu verbieten. Sollte dies zutreffen, dann wäre dies ein sehr klares Zeichen dafür, dass Facebook Hasskommentare, die häufig einen politisch motivierten Hintergrund besitzen würden, komplett von seiner Plattform verbannen möchte. Zudem würde sich Facebook damit von seinem bisherigen Kurs, auf jegliche Zensur verzichten zu wollen, vollständig abwenden.

Besonders brisant: Diese Maßnahme würde kurz vor den US-Wahlen stattfinden, welche für kommenden Herbst erwartet würden. 2016 hätten Politiker Facebook vorgeworfen, nichts gegen die russische Desinformationskampagne zur Beeinflussung der Wahlen unternommen zu haben.