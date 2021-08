XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die US-Handelskommission FTC lasse nicht locker und habe am Donnerstag eine neue Kartellbeschwerde gegen Facebook eingereicht. Damit gehe der Rechtsstreit vor einem US-Bundesgericht weiter. Erstmals werde auch der Markt definiert, in dem das Unternehmen angeblich ein Monopol aufgebaut habe.Die FTC bleibt auch in der neuen Klage im Wesentlichen bei den Kernargumenten, dass die Zukäufe von Instagram und WhatsApp durch Facebook wettbewerbswidrig gewesen seien. Facebook habe damit seine Monopolstellung ausgebaut. Des Weiteren habe das US-Unternehmen Konkurrenten auf unfaire Weise den Zugang zu seiner Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) verwehrt, so die Wettbewerbshüter.In der neuen Beschwerde finde sich nun auch eine Definition des Marktes, den Facebook monopolisiert haben solle. Ihr Fehlen sei einer der Gründe gewesen, wieso ein Bezirksrichter im Juni die erste Klage abgewiesen habe. Die FTC bezeichne ihn jetzt als Markt der persönlichen sozialen Netzwerkdienste, die den Nutzern die Möglichkeit geben würden, mit ihren persönlichen Kontakten zu interagieren, anstatt Informationen auf breiter Ebene zu verbreiten. Facebook habe bis zum 4. Oktober Zeit, auf die geänderte Klage der FTC zu reagieren.Die Aktie des Social Media-Riesen lasse der erneute Vorstoß am Donnerstag weitestgehend kalt: Sie pendele um den Schlusskurs vom Mittwoch.Auch wenn die neue Klage wenige Neues vorweise, gelte es die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. "Der Aktionär" sei aber weiter von Facebook überzeugt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:304,25 EUR +0,25% (19.08.2021, 20:11)