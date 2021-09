Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Fast 6% habe die Facebook-Aktue gegenüber ihrem Septemberhoch bereits eingebüßt. Damit tendiere sie seit Juli seitwärts. Grund für die jüngste Schwäche des Titels seien Berichte, dass die Facebook-Tochter Instagram sich negativ auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen auswirke. Betroffen seien demnach v.a. junge Mädchen, die sich dem ständigen Druck ausgesetzt sehen würden, auf der Fotoplattform etwas posten zu müssen. Das andauernde Vergleichen mit Gleichaltrigen wirke sich negativ auf die Psyche der Teenager aus.Diese Nachricht bekomme durch einen Bericht des "Wall Street Journal" eine zusätzliche Brisanz. Demnach sei diese Erkenntnis Facebook schon länger bekannt gewesen. Der US-Konzern habe allerdings eigene Daten, die zu diesem Ergebnis kämen, jahrelang unter Verschluss gehalten.Facebook habe auf die Veröffentlichung im "Wall Street Journal" bereits reagiert und angegeben, dass die Informationen, die der Zeitung vorlägen, nicht vollständig seien und der Komplexität der Materie nicht gerecht werden würden. Man sei sich dennoch der großen Verantwortung bewusst, eine globale Plattform zu betreiben und nehme die Kritik sehr ernst.Bisher habe die öffentliche Kritik dem Sozialen Dienst nur wenig auf operativer Ebene geschadet. Aus Investorensicht sei daher auch der jüngste Rücksetzer der Facebook-Aktie eine Kaufchance. Kurzfristig wäre wichtig, dass der GD50 nicht unterschritten werde. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link