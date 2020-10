Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

220,65 EUR +0,64% (08.10.2020, 09:22)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

220,70 EUR +1,15% (08.10.2020, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

258,12 USD-0,21% (07.10.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (08.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät unverändert zum Kauf der Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Facebook werde nach der US-Präsidentenwahl am 3. November zunächst keine Anzeigen mit politischen Inhalten in den USA zulassen. Damit wolle man "Verwirrung oder Missbrauch" vorbeugen, habe das Online-Netzwerk am Mittwoch mitgeteilt. Facebook habe keinen konkreten Zeitraum für den Stopp genannt: Man werde Werbekunden darüber unterrichten, wenn er aufgehoben werde.Eine große Sorge für das Online-Netzwerk sei, dass sich ein Kandidat vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse zum Sieger erklären oder das Wahlergebnis nicht anerkennen und seine Anhänger zum Widerstand aufrufen könnte. Als Anzeigen könnten entsprechende Beiträge in großem Stil in die Nachrichtenströme der Nutzer gebracht werden und so zur Polarisierung in der Bevölkerung beitragen.Für die Beiträge selbst entwickle Facebook Warnhinweise, in denen darauf verwiesen werde, dass die Auszählung noch laufe.Facebook sei lange Zeit vorgeworfen worden, nichts gegen Wahlmanipulation und Hetze auf seinen Plattformen zu unternehmen. Mit dem temporären Verbot von politischen Werbeinhalten reagiere Facebook auf die öffentliche Kritik und betreibe nebenbei Imagepflege.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: