Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

167,52 EUR +0,67% (04.09.2019, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

167,28 EUR -0,42% (04.09.2019, 11:57)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

182,39 USD -1,77% (03.09.2019, 22:15)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Der Versuch des Bundeskartellamts, Facebooks Datensammlung in Deutschland mit Hilfe des Wettbewerbsrechts einzuschränken, dürfte nach Ansicht des Analysten nun lange die Gerichte beschäftigen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf habe massive Zweifel an der Argumentation der Wettbewerbshüter angemeldet. Deshalb müsse das soziale Netzwerk die Anordnungen des Kartellamts für die Dauer des Beschwerdeverfahrens nicht umsetzen. Die Behörde habe umgehend Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof angekündigt.Das Bundeskartellamt habe im Februar u.a. verfügt, dass Facebook Daten seiner Dienste wie Instagram und Whatsapp oder von Websites anderer Anbieter nur noch mit dem Facebook-Konto des Nutzers verknüpfen dürfe, wenn dieser es ausdrücklich erlaube. Auch die Sammlung von Daten der Drittwebseiten sei von einer Einwilligung abhängig gemacht worden. Der Internetriese habe damals zwölf Monate Zeit bekommen, die Anordnungen umzusetzen, woraufhin der Konzern - mit Erfolg wie sich jetzt herausgestellt habe - Beschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt habe.Selbst, wenn das Kartellamt in einigen Jahren Recht bekommen sollte, dürfte sich die Lage von Facebook insoweit geändert haben, dass in diesem Fall keine nennenswerten Nachteile für den Konzern zu erwarten seien. Jedoch bekomme Facebook - was Jost nicht überrasche - zunehmend Gegenwind bei seiner Kryptowährung Libra. So habe jüngst EZB-Direktor Mersch eine scharfe Regulierung von Libra durch die EZB angekündigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: