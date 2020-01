Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Fast schon unbemerkt habe sich die Facebook-Aktie Anfang Januar auf ein neues Allzeithoch geschlichen und das trotz des Horrorjahres 2018 und allen Zerschlagungs-Androhungen seitens einiger US-Demokraten. Heute Abend werde der Konzern die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal vorlegen. "Der Aktionär" verrate, was Anleger erwarten könnten.Nicht zuletzt wegen des Skandals rund um Cambridge Analytica hätten sich die Probleme bei Facebook zunehmend gehäuft. Eine fünf Milliarden Dollar Strafe seitens der Federal Trade Comission (FTC) habe erahnen lassen, dass in Zukunft ein anderer Wind wehen sollte.Und genauso sei es auch gekommen. Viele der neuen US-Präsidentschaftskandidaten der Demokraten hätten sich regelrecht auf die großen Tech-Konzern aus dem Silicon Valley eingeschworen. Dabei sei die Rede von Kartellkontrollen, Datenschutz und mehr Regulierung. Aber auch das Wort "Zerschlagung" sei im letzten Jahr des Öfteren zu hören gewesen. Die Senatorin Elizabeth Warren aus dem US-Bundesstaat Massachusetts habe sich bei diesem Thema besonders hervorgetan.Währenddessen scheine es beim Konzern weiter glänzend zu laufen. Die große Befürchtung, dass viele Kunden abspringen würden, habe sich nicht bewahrheitet. Im Oktober habe der Konzern zudem starke Q3-Zahlen gemeldet, mit denen er die Erwartungen der Marktteilnehmer regelrecht pulverisiert habe.Auch diesmal dürfte Facebook die Anleger nicht enttäuschen. Nach wie vor böten die Tochterunternehmen Instagram und Whatsapp gewaltiges Monetarisierungspotenzial.Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben. Wer noch nicht investiert ist, sollte allerdings zunächst einmal die Zahlen abwarten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link