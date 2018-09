XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027/ WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.09.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt die Coverage der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027/ WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) auf.Der Umsatz habe in Q2 zwar deutlich um 41,9% auf 13,23 (Vj.: 9,32; Marktkonsens: 13,33) Mrd. USD steigen können, damit jedoch das erste Mal seit drei Jahren etwas weniger deutlich als erwartet. Ferner sei die Wachstumsrate die niedrigste seit 2015 gewesen. Bei den Nutzerkennzahlen seien die Markterwartungen ebenfalls leicht verfehlt worden. Die Ergebnisentwicklung habe sich dagegen im Rahmen der Erwartungen bewegt.Aussagen von Finanzchef David Wehner bei der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen hätten dann aber bei dem Wertpapier zu einem deutlichen Kurseinbruch von knapp 20% geführt. Das Erlöswachstum solle sich demnach in H2 und darüber hinaus signifikant abschwächen. Zudem solle wegen überproportional steigender Kosten das Margenniveau weiter deutlich sinken. Ein Rückgang bis in den mittleren 30%-Bereich werde in den kommenden Jahren laut Wehner erwartet. In H1 habe die operative Marge noch bei 44,9% gelegen.Das überdurchschnittliche Wachstum sei somit vorbei und Facebook werde zu einem normalen, gereiften Technologieunternehmen, was sich auch an den Bewertungskennzahlen ablesen lasse, die jetzt deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre lägen. Das Bewertungsniveau des Titels rechtfertige jedoch wegen des erwarteten deutlich langsameren Wachstums sowie wegen einiger Risikofaktoren kein deutliches Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: