Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

297,20 EUR +1,45% (23.09.2021, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

296,80 EUR +1,44% (23.09.2021, 11:00)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

343,21 USD -3,99% (22.09.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie habe am Mittwoch deutlich nachgegeben. Grund seien weiterhin Probleme im Werbegeschäft, die im Zusammenhang mit den Privatsphären-Änderungen bei den iOS-Geräten stünden.Das Online-Netzwerk habe seinen Werbekunden in einem Blog-Beitrag mitgeteilt, dass die Anzeigen-Kampagnen besser laufen würden als dies fehlerhafte Facebook-Daten vermuten lassen würden. Im Schnitt sei die Zahl der Fälle, in denen Nutzer auf Anzeigen reagiert hätten, um 15% niedriger dargestellt worden, so Facebook. Zugleich sei dies nur ein Mittelwert und der Effekt für einzelne Werbekunden könne davon erheblich abweichen.Das Problem: Laut Facebook hätten sich bereits mehrere Werbekunden beschwert, dass die iOS-Änderungen sich stärker auf ihre Werbekampagnen ausgewirkt hätten als erwartet. Zudem sei es schwieriger geworden, den Erfolg der Werbekampagnen zu messen. Dies sei aber größtenteils auf fehlerhafte Facebook-Daten zurückzuführen.Weiterhin habe das Unternehmen bekanntgegeben, dass man zurzeit an einem System arbeite, das auch mit weniger Nutzerdaten personalisierte Werbung anzeigen und den Erfolg der Kampagnen messen könne. Das Projekt könne sich allerdings in die Länge ziehen.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link