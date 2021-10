Börsenplätze Facebook-Aktie:



289,70 EUR +0,29% (19.10.2021, 11:42)



289,50 EUR +0,82% (19.10.2021, 11:24)



335,34 USD +3,26% (18.10.2021, 22:00)



US30303M1027



A1JWVX



FB2A



FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen und die kritischen Berichte des "Wall Street Journal" hätten die Facebook-Papiere stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Aktie habe in der Spitze knapp 17 Prozent verloren. Nun teile das Unternehmen mit, dass die Medien wohl eine weitere großflächige Aktion gegen Facebook planen würden.John Pinette, Vice President Communications, habe am Montag über Twitter mitgeteilt, dass eine Gruppe von "über 30 Journalisten eine koordinierte Artikelserie, die auf Tausenden Seiten durchgesickerter Dokumente basiert" demnächst veröffentlichen wolle. Diese Artikelserie werde die zweite Welle negativer Presse gegen Facebook sein.Anfang dieses Monats habe bereits die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen vor dem US-Kongress gegen Facebook ausgesagt. Sie werfe Facebook vor, Jugendliche nicht ausreichend vor den schädigenden Einflüssen der Plattform zu schützen. Faceboook gehe nicht konsequent genug gegen Hass vor und stelle im Zweifel immer die Gewinnmaximierung in den Fokus, so Haugen.Trotz dieser News würden die Facebook-Bullen wieder kräftig Gas geben. Das Papier habe den gestrigen Handel mit einem Plus von 3,26 Prozent beendet. Damit scheine vieles Negative bereits eingepreist zu sein. Die Anleger würden sich lieber auf die anstehenden Q3-Zahlen fokussieren, die am 29. Oktober gemeldet würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.