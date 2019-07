XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

174,64 EUR +0,39% (04.07.2019, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

174,54 EUR -0,09% (04.07.2019, 14:28)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

197,20 USD +1,13% (03.07.2019, 19:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.07.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Beliebte Funktionen stünden plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Der Upload von Bildern bei den beliebten Messaging- und Social-Media-Diensten Facebook, WhatsApp und Instagram sei in weiten Deutschlands und Europas nicht mehr möglich gewesen. Die Panne beim weltgrößten Social-Network-Betreiber habe dafür neue Einblicke in die Algorithmen-Tiefe des US-Konzerns offenbart. Nutzer hätten urplötzlich Dinge zu sehen bekommen, die sonst im Verborgenen bleiben würden. Die massiven technische Störungen bei Facebook , Instagram und Whatsapp seien mittlerweile weitestgehend behoben worden."Der Aktionär" bleibe - die aktuelle Panne habe darauf keinen Einfluss, wie auch ein Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Tage zeige - bullish für die Facebook-Aktie. Klappe der Sprung über die 200-USD-Marke, würde das Papier auf dem höchsten Stand seit rund einem Jahr notieren. Neben der Kernplattform entwickele sich Instragram immer mehr zu einem Goldesel, dessen Wert "Der Aktionär" in einem Abspaltungszenario auf 100 bis 120 Mrd. USD schätze, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: